Экспобанк повысил процентные ставки по вкладу «Летний», сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь доходность составляет до 7,43% годовых при открытии депозита в офисах и до 7,56% — в интернет-банке или мобильном приложении.
Вклад «Летний» можно открыть на срок от 91 до 1,5 тыс. дней. Минимальный размер депозита — 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации. При открытии в офисах Экспобанка доходность по вкладу составляет до 6,5% годовых в рублях в зависимости от срока, с учетом капитализации — до 7,43%.
При открытии депозита в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении ставка выше — до 6,6% годовых в рублях. С учетом капитализации доходность составляет до 7,56% годовых.