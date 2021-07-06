Экспобанк повысил процентные ставки по вкладу «Летний», сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь доходность составляет до 7,43% годовых при открытии депозита в офисах и до 7,56% — в интернет-банке или мобильном приложении.



Вклад «Летний» можно открыть на срок от 91 до 1,5 тыс. дней. Минимальный размер депозита — 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации. При открытии в офисах Экспобанка доходность по вкладу составляет до 6,5% годовых в рублях в зависимости от срока, с учетом капитализации — до 7,43%.

При открытии депозита в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении ставка выше — до 6,6% годовых в рублях. С учетом капитализации доходность составляет до 7,56% годовых.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА

