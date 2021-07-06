В Москве упростили порядок получения статуса предпенсионера. С 12 июля услуга будет предоставляться исключительно в электронном виде на портале mos.ru. Личное присутствие в центрах госуслуг «Мои документы» для этого не требуется. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



«Подача заявления на получение статуса предпенсионера будет проводиться в максимально простой форме. Органы социальной защиты самостоятельно запросят все необходимые сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Кроме того, срок рассмотрения заявления сократится с шести до трех рабочих дней», — говорится в сообщении на официальном сайте столичного мэра.

Уведомление о присвоении статуса будет направляться в личный кабинет на портале mos.ru. Cведения, подтверждающие статус предпенсионера, будут автоматически передаваться в информационные системы города для предоставления гражданам мер социальной поддержки.

По решению правительства Москвы для предпенсионеров (мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55 лет) сохранены все меры социальной поддержки, которыми они пользовались до изменения пенсионного возраста.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

