Зарплатные клиенты ВТБ смогут в режиме онлайн отслеживать свои заработки и переводить деньги на карту в любой момент, не дожидаясь дня выплаты зарплаты, благодаря онлайн-сервису PayDay от Mail.ru Group. О запуске такого проекта сообщили во вторник ВТБ и Mail.ru.

«Сервис гибкого доступа к заработанным деньгам PayDay позволяет работодателю, сохраняя стандарты выплаты зарплаты и в соответствии с законодательством, перечислять по запросу сотрудника аванс за фактически отработанное время. При этом каждая компания может сама установить процент зарплаты для перевода — сотрудник сможет переводить через PayDay на карту до 70% зарплаты, остальные 30% будут выплачиваться в установленные работодателем сроки», — поясняется, в частности, в сообщении ВТБ.

При заключении договора работодателю будет установлено специальное программное обеспечение, которое интегрируется с платформами 1С, SAP, «БОСС-кадровик» либо промежуточной системой учета рабочего времени.

В свою очередь сотрудникам для использования сервиса нужно установить на смартфон приложение PayDay, доступное в App Store и Google Play. На начальном этапе работы у клиентов будет возможность полтора года снимать деньги без комиссии два раза в месяц. Затем за каждый перевод средств будет взиматься фиксированная комиссия. Денежные средства также можно не переводить, отслеживая их начисление и сумму, которая аккумулируется на счете.



«Возможность самостоятельно управлять заработанными средствами и переводить их на карту в удобное для себя время позволит гражданам эффективнее планировать свой бюджет. Рассчитываем, что PayDay особенно оценят представители профессий с гибким графиком: учителя, строители, сотрудники HoReCa, сферы красоты и многие другие. В настоящее время мы реализовали первый этап работ, до конца года планируем масштабировать проект для широкого числа зарплатных клиентов банка», — отметил начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Гариф Ромашкин. Сегодня зарплату через банк получают свыше 7 млн человек, уточнил он.

Ася ШАЛИМОВА