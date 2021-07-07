Бюджет РФ на 2022 год планируется с небольшим профицитом, на 2023 год — с небольшим дефицитом. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью агентству Bloomberg .

«У нас в следующем году планируется профицитный бюджет. Профицит будет небольшим. Точную цифру определим после утверждения нового макропрогноза. А с 2023 года планируем небольшой дефицит. Ежегодно после 2022 года расходы с учетом бюджетного правила будут прирастать больше, чем на триллион рублей», — отметил Силуанов.

По его словам, госдолг России в 2022—2024 годах составит около 18—20% ВВП. «Госдолг в следующей трехлетке составит около 18—20% ВВП. У нас идет снижение займов. Самый большой объем был в прошлом году, в этом году — идет снижение, выходим на нормальный уровень заимствований», — добавил Силуанов.

В среду «Известия» сообщили, что федеральный бюджет в 2022 году будет исполнен с профицитом в размере 353 млрд рублей. По данным издания, это следует из проекта его основных характеристик, подготовленного Минфином.

В бюджет РФ на 2022 год заложен профицит в 353 млрд рублей Рост доходов федерального бюджета в ближайшую трехлетку будет обусловлен увеличением стоимости экспорта, инфляцией и донастройкой налоговой системы.

Ранее в своей статье «Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений» в журнале «Финансы» Антон Силуанов заявил , что бюджетная политика РФ с 2022 года будет проводиться в соответствии с бюджетными правилами, в части долговой политики заимствования будут нормализованы уже в 2021 году.