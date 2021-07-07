Операторы кибергруппы WildPressure совершают атаки мультиплатформенными зловредами не только на устройства Windows, но и на macOS, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Вредоносное ПО способно собирать данные о жертве, загружать файлы и выполнять команды оператора.

Зловреды, которые могут заражать устройства на macOS, встречаются редко, отметили эксперты. У потенциальных жертв, работающих на ОС Windows, не обязательно должен быть установлен интерпретатор Python. MacOS же распространяется с предустановленным интерпретатором. Код троянца относится к методам закрепления в системе и сбору данных о ней. Например, Python-скрипт проверяет, установлены ли на устройстве защитные решения.

Россия вошла в пятерку по индексу кибербезопасности Россия по итогам 2020 года заняла пятое место в международном индексе кибербезопасности, поднявшись сразу на 21 позицию по сравнению с рейтингом предыдущего года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО