Программа «Пушкинская карта» для посещения молодежью учреждений культуры начнет работу с 1 сентября этого года. Об этом, как передает ТАСС, заявила в среду министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Мы планируем запустить программу «Пушкинская карта» с 1 сентября. К программе присоединятся музеи, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки по всей стране. Уверены, что для них это действительно серьезный вызов, но и очень долгожданный. При этом действие карты будет распространяться не только на государственные, федеральные, региональные, но и, что очень важно, на частные учреждения культуры», — сказала Любимова на совещании президента РФ с членами правительства.

«Обладателем «Пушкинской карты» может стать любой гражданин в возрасте от 14 до 22 лет, то есть почти 13 миллионов школьников старших классов, студентов колледжей и вузов», — добавила она.

Любимова уточнила, что средства, зачисленные на карту, можно потратить только в учреждениях культуры и на культурные мероприятия.

Путин сообщил об идее карты на 3 тыс. рублей для походов молодежи в театры Молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет могут выдать «Пушкинскую карту», на счете которой будет находиться 3 тыс. рублей, для посещения учреждений культуры. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, передает РБК .

В конце июня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил об инициативе создания «Пушкинской карты», по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры. Государство будет предоставлять финансовые средства. Так, на четыре месяца текущего года будет положено 3 тыс. рублей. В следующем году номинал составит 5 тыс. рублей.

На совещании Путина с членами правительства в среду премьер-министр России Михаил Мишустин заверил президента, что к следующим каникулам «Пушкинская карта» уже будет работать.

«Если бы в каникулярный период они имели бы возможность ходить больше в театры, музеи, а то 1 сентября им в школу нужно идти, в высшие [учреждения образования], а им такая льгота. Может, чуть пораньше сделаем?» — обратился глава государства к Мишустину.



«Чуть-чуть пораньше будет сложно, поскольку сами театры, музеи и те, кто делает выставки, должны подготовиться к тому, чтобы использовать «Пушкинскую карту». Но я уверен, что на следующие каникулы мы можем пообещать, что такая программа будет для них доступна», — ответил председатель правительства.