Банк «Акцепт» продолжит выдачу госипотеки с сохранением прежних ставок, сообщили в среду в кредитной организации.

Как напоминают в финучреждении, по решению правительства РФ госпрограмму по ипотеке продлили до 1 июля 2022 года. Условия обновились, в том числе рекомендованная ставка выросла до 7% годовых.

«Банк «Акцепт» не только продолжает выдачу, но и сохраняет ставку на уровне 2020 года. Вы по-прежнему можете оформить ипотеку по госпрограмме [под ставку] от 5,85% годовых», — говорится в релизе «Акцепта».

Правительство утвердило расширение семейной ипотеки и продление льготной ипотеки Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года, а условия программы «Семейная ипотека» расширяются — принять в ней участие смогут семьи даже с одним ребенком. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается в четверг на сайте Кабмина.

Программа распространяется на приобретение квартир в новостройках. Сумма кредита — до 3 млн рублей, срок — до 25 лет. Первоначальный взнос должен составлять от 15%. Возможно использование материнского капитала в качестве первоначального взноса или для погашения.



В «Акцепте» также напоминают о доступности рефинансирования ипотечных кредитов других банков. Ставка составляет от 7,9% годовых, сумма — до 6 млн рублей, срок — до 25 лет.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ася ШАЛИМОВА