Банк «Акцепт» продолжит выдачу госипотеки с сохранением прежних ставок, сообщили в среду в кредитной организации.
Как напоминают в финучреждении, по решению правительства РФ госпрограмму по ипотеке продлили до 1 июля 2022 года. Условия обновились, в том числе рекомендованная ставка выросла до 7% годовых.
«Банк «Акцепт» не только продолжает выдачу, но и сохраняет ставку на уровне 2020 года. Вы по-прежнему можете оформить ипотеку по госпрограмме [под ставку] от 5,85% годовых», — говорится в релизе «Акцепта».
Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года, а условия программы «Семейная ипотека» расширяются — принять в ней участие смогут семьи даже с одним ребенком. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается в четверг на сайте Кабмина.
Программа распространяется на приобретение квартир в новостройках. Сумма кредита — до 3 млн рублей, срок — до 25 лет. Первоначальный взнос должен составлять от 15%. Возможно использование материнского капитала в качестве первоначального взноса или для погашения.
В «Акцепте» также напоминают о доступности рефинансирования ипотечных кредитов других банков. Ставка составляет от 7,9% годовых, сумма — до 6 млн рублей, срок — до 25 лет.