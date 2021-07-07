Минфин РФ на аукционе в среду по облигациям федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26238RMFS с погашением 15 мая 2041 года разместил бумаги на 5,435 млрд рублей, свидетельствует информация на сайте ведомства.

Объем предложения равнялся 10 млрд рублей, спрос составил 8,596 млрд. Выручка от размещения составила 5,362 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 98% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,42% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,2486% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,4% годовых.



Минфин в среду, 7 июля, также разместил ОФЗ-ПД выпуска № 26239RMFS с погашением 23 июля 2031 года на 10 млрд рублей при спросе на 18,125 млрд.



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Ася ШАЛИМОВА