В ближайшие десять лет главными процессами, которые перевернут российскую экономику, будут переориентация на производство водорода и связанная с этим глубокая реструктуризация всех отраслей, пишет РБК . Об этом на выставке «Иннопром-2021» заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. По его словам, производство водорода — уникальная возможность, которая открывается перед страной, но она подразумевает и большие конкурентные риски.

Вторым наиболее значимым для российской экономики процессом, по мнению Чубайса, станет глубокая реструктуризация 100% отраслей, по крайней мере экспортных. Преобразование бизнеса в металлургии, транспортном машиностроении заточено на будущие рынки, связанные с водородом, и на минимизацию собственного углеродного следа, отметил он. Преобразование идет без постановлений правительства и изменений законодательства, пояснил Чубайс.

Ранее он заявлял, что Россия стоит в шаге от технологической революции, связанной с преобразованием нефтегазовой, химической, металлургической промышленности, сельского хозяйства и ЖКХ под водородную энергетику.