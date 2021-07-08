Минфин РФ на текущий момент не рассматривает изменения в системе начисления страховых взносов. Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минфина.
«На данный момент изменения в системе начисления страховых взносов не рассматриваются», — отметили в пресс-службе.
Ранее издание Forbes написало, что Минфин РФ подготовил предложения в рамках так называемой донастройки налоговой системы, включив в них повышение страховых взносов с зарплат свыше 122 тыс. рублей, расширение налогооблагаемой базы для дорогого имущества и снижение порога беспошлинной торговли.
СМИ: в России могут повысить страховые взносы с зарплат выше 122 тыс. в месяц
Эта мера, по расчетам Минфина, может принести бюджету 16 млрд рублей в 2022 году, а к 2024 году — уже 45 млрд рублей.