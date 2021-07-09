Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ повысил ставки по ряду вкладов. Максимальная ставка по депозиту «ДОМа лучше» теперь составляет 7,5%, вкладам «Доступный» — 6,3%, «Доходный+» — 6,8%, «Надежный» — 7,3%, «Стратегический» — 7%. Сезонный вклад «ДОМа лучше» с повышенной ставкой можно открыть онлайн — в мобильном приложении или через интернет-банк. Срок размещения депозита — от года до трех лет. Максимальная сумма вклада составляет 15 млн рублей. По базовой линейке вкладов «Доходный+» и «Доступный» максимальная доходность действует для зарплатных клиентов, открывающих депозит онлайн. Вклад «Надежный» открывается дистанционно. Его могут оформить без посещения офиса банка даже новые клиенты. Вклад «Стратегический» — долгосрочный вклад для крупных сбережений.

Банк «Уралсиб» предлагает срочный вклад «Удачный старт». Депозит могут открыть новые клиенты, которые до момента его открытия не являлись клиентами «Уралсиба». Минимальная сумма вклада составляет 2 млн рублей. Он может быть размещен на сроки 181 или 1 100 дней. Процентные ставки: 181 день — 5,2% годовых, 1 100 дней — 6,5% годовых. Открыть депозит можно в любом офисе банка. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока договора на отдельный счет.

Абсолют Банк повысил ставки по вкладу «Абсолютный максимум +» без опции пополнения на 0,5 процентного пункта, максимальная ставка достигает 6,1% годовых. Уточним, что пороговые суммы по данному депозиту составляют 10 тыс. и 1,4 млн рублей, сроки — от 91 до 1 080 дней. Диапазон по ставкам без учета надбавки за дистанционное оформление вклада — 4,7—5,95% годовых. Надбавка за дистанционное открытие составляет 0,15 п. п. независимо от срока депозита. После повышения ставок рублевый вклад «Абсолютный максимум +» в сумме от 1,4 млн рублей на срок от двух лет можно открыть в отделениях банка под 5,95%, а в интернет-банке «Абсолют Online» или мобильном приложении «Абсолют Mobile» — под 6,1%. Ранее максимальная ставка по продукту составляла 5,6% годовых.

ВТБ повысил ставку по накопительному счету «Копилка» до 6% годовых на первые три месяца его использования, при этом есть способ дополнительно увеличить доходность. Предложение актуально для новых и действующих клиентов ВТБ, которые впервые открыли накопительный счет «Копилка». Базовая доходность по счету составляет 4% годовых, эта ставка действует с четвертого месяца, а также распространяется на суммы от 1 млн рублей. Проценты выплачиваются на счет ежемесячно, при этом доход начисляется за каждый день хранения средств на счете. Ограничений по минимальной сумме для открытия счета нет.

НС Банк продлил срок для открытия сезонного вклада «Летний» до 31 августа текущего года. Ставка по депозиту составляет 6% годовых на срок 600 дней, 5,75% годовых — на срок 400 дней и 5,5% годовых — на срок 200 дней. Сумма вклада — от 50 тыс. до 1,4 млн рублей, выплата процентов — в конце срока. Депозит можно открыть как в офисах банка, так и дистанционно в интернет-банке «НС Онлайн».

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк «Зенит» повысил ставки по депозитам для частных лиц на 0,4 процентного пункта. Максимальная доходность по вкладу «Баланс» составит 5,34% на срок 400 дней. Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на счет по вкладу (капитализация) либо на текущий или карточный счет. Также банк улучшил условия по вкладу «Доход в ЗЕНИТе». Клиенты могут открыть вклад по ставке 5,4% годовых на срок 700 дней. При досрочном закрытии вклада с 351-го дня действует ставка 4,5%. Для открытия депозита достаточно 30 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Пополнение депозитов и расходные операции не предусмотрены.

Совкомбанк повысил ставки по вкладам. Изменения коснулись депозитов «Жаркий процент с Халвой», «Удобный», «Постоянный доход», «Максимальный доход — Зарплатный», а также вклада «Рекордный процент» при его пролонгации. Ставка увеличена на 0,2 процентного пункта. Ставка повышается «для вкладов в рублях на всех сроках».

Экспобанк повысил процентные ставки по вкладу «Летний». Теперь доходность составляет до 7,43% годовых при открытии депозита в офисах и до 7,56% — в интернет-банке или мобильном приложении. Вклад «Летний» можно открыть на срок от 91 до 1,5 тыс. дней. Минимальный размер депозита — 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации. При открытии в офисах Экспобанка доходность по вкладу составляет до 6,5% годовых в рублях в зависимости от срока, с учетом капитализации — до 7,43%. При открытии депозита в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении ставка выше — до 6,6% годовых в рублях. С учетом капитализации доходность составляет до 7,56% годовых.

Банк «Интеза» увеличил ставки по вкладам для физических лиц в рублях на 0,25—1 процентный пункт в зависимости от вида вклада и срока размещения средств. Изменения коснулись как стандартной линейки вкладов, так и вкладов в рамках премиальных пакетов услуг «Intesa Magnifica» и «Intesa Private». Максимальная ставка по вкладам для физических лиц в рублях теперь составит 6,15% годовых.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

