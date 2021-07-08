Экспертная группа Банка России рассмотрела более 200 объектов для их изображения на банкнотах с новым дизайном номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, сейчас эксперты работают над сокращением списка и формированием шорт-листа. Как передает ТАСС , об этом сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Алексеев.

«Изначально в круг нашего внимания попали более двух сотен объектов. Мы должны были сократить это количество, и мы его сократили. Мы продолжим консультации с нашими экспертами, для того чтобы спустя какое-то время уже выйти на короткий список предложений, который мы будем представлять совету директоров Банка России», — сказал он.

Как сообщалось ранее, ЦБ сформировал экспертные группы по выбору изображений для банкнот с новым дизайном. В состав групп вошли федеральные и региональные эксперты в области истории, культурологии и денежного обращения (бонистики и нумизматики). По словам Алексеева, с окончательным перечнем объектов эксперты планируют определиться осенью 2021 года.

Также в ходе брифинга с журналистами зампред ЦБ назвал несколько объектов-фаворитов. Однако Алексеев отметил, что пока не принято никаких решений и окончательный выбор изображений для банкнот сделает совет директоров ЦБ.

«Если будем говорить о Нижнем Новгороде как о столице Приволжского федерального округа, то здесь выбор и экспертного сообщества, и других людей достаточно очевиден. С большим отрывом лидирует Нижегородский кремль. В разных своих видах, можно взять ту или иную башню», — сказал он.

Относительно оборотной стороны банкноты в 1 тыс. рублей Алексеев сообщил, что многие эксперты сходятся во мнении: на ней следует разместить изображение Волги.



Что касается банкноты в 5 тыс. рублей, где будут изображены объекты Уральского федерального округа, то виды Уральского горного хребта пользуются популярностью в экспертном сообществе. «Это не значит, что они в финале попадут [на банкноту]», — уточнил Алексеев, добавив, что среди объектов Екатеринбурга мнения разделились, но несколько экспертов отметили памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.

В ЦБ рассказали, что будет на банкнотах достоинством 1 тыс. и 5 тыс. рублей Работе экспертов помог проект «Известий» «Новые банкноты»: читатели прислали массу интересных вариантов для обновленных купюр.

В опубликованном позже в четверг, 8 июля, официальном сообщении ЦБ приводятся слова Алексеева о том, сейчас списки объектов для будущего дизайна банкнот номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей уже включают по 10—15 названий для каждой банкноты.

«В списке на лицевую сторону тысячерублевой банкноты лидируют, по мнению экспертов, Нижегородский кремль, Главный ярмарочный дом, памятник Максиму Горькому работы скульптора Веры Мухиной, а также некоторые другие знаковые объекты. В качестве наиболее приоритетных символов Приволжского федерального округа, достойных быть изображенными на оборотной стороне банкноты, эксперты выделили реку Волгу с идущими по ней судами различных типов, заповедник «Городище Булгар» и разные объекты Казани», — говорится в материале.



Там подтверждается, что «многие эксперты активно поддержали идею изображения на лицевой стороне банкноты номиналом 5 тыс. рублей памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, а также разных городских ландшафтов Екатеринбурга». Что касается оборотной стороны банкноты, то на выбор совета директоров Банка России большинство экспертов, участвующих в определении круга объектов для будущих банкнот номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, готовы предложить изображения Уральского горного хребта, памятника «Сказ об Урале», монумента «Тыл — фронту» и малахитовой вазы, находящейся в петербургском Эрмитаже. Эксперты также отметили, что на банкноте выигрышно могла бы смотреться известная скульптура «Защитница России», выполненная каслинским литьем.

Ася ШАЛИМОВА