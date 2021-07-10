🔸 С наступлением теплого времени года у мотоциклистов появились проблемы — не так-то просто оказалось оформить полис ОСАГО. О том, почему у вас не получится оформить ОСАГО на мотоцикл, читайте здесь.

🔸 Факт покупки товара в магазине можно доказать, предъявив чек. На бирже ваше право собственности на актив в случае необходимости подтвердит депозитарий. О том, что это такое и как работает, узнаем из рубрики «Обучение инвестициям».

🔸 Фактически семейную ипотеку на строительство дома предлагают всего два игрока. Об особенностях их предложений узнаем из Разбора Банки.ру.

🔸 Легендарный инвестор Уоррен Баффет первую сделку на бирже совершил в 11 лет. Он часто шутит, что начал инвестировать слишком поздно. О том, когда самое время учить ребенка делать первые шаги на фондовом рынке, в рубрике «Обучение инвестициям».

🔸 Второй год подряд россияне массово отдыхают в России. Северный Кавказ наряду с Крымом и Сочи пытается претендовать на туристические бюджеты. О том, чего не хватает, читайте здесь.



🔸 Банковские вклады с инвестиционной составляющей привлекают повышенным процентом, но отпугивают непредсказуемостью дохода. В том, какие они бывают и кому подходят, разбираемся в материале.



🔸 Кому акции, а кому любовь: итоги шести недель битвы портфелей ведущих инвестшоу «Это к деньгам». Лена закрепила успех — ее портфель продолжает расти. Таня снова в небольшом минусе. Убытки Влада сократились, но все еще значительны. Новые ходы ведущих оценивает Ярослав Кабаков из «Финама».



Екатерина САВЕЛЬЕВА

