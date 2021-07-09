Минэкономразвития предупредило о риске возникновения новых схем по отъему жилья, к этому может привести практика продажи единственной жилплощади должников, пишут «Известия» . Об этом заявил замглавы ведомства Илья Торосов. Минюст несколько лет назад разработал законопроект, разрешающий продажу единственного дорогого жилья должников. Сейчас он обсуждается, но после первого прецедента, когда на аукционе была продана пятикомнатная квартира екатеринбуржца, задолжавшего кредиторам более 20 млн рублей, ускорится его доработка. В Минэкономразвития назвали этот прецедент опасным. Продажа единственного жилья должника может привести к возникновению новых схем по отъему жилья у населения, отметил Торосов.

Он также заявил, что в России существуют различные виды долговых обязательств и способы их подтверждения. Кроме кредитов, это могут быть и простые долговые расписки, которые можно подделать, заставить человека подписать такую расписку под давлением, указал замминистра. Торосов также отметил, что отъем жилья и переселение должника в существенно более скромные условия не всегда означают полное списание его долгов. Стоимость квартиры может не покрыть всю сумму, и человек все равно остается должником.

Изъятие единственного жилья гражданина — опасный прецедент, согласен председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По его мнению, так может начаться массовое выселение россиян из квартир. От мошенничества могут пострадать не только должники, но и люди, которые купят их квартиры, отметил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По словам управляющего партнера компании «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, если суд учитывает соотношение стоимости жилья с размером долга, обстоятельства покупки объекта недвижимости, а также готов предоставить должнику более скромное жилье, площадь которого соответствует социальным нормам, решение об изъятии единственного жилья в принципе можно считать справедливым.

Должник лишился единственного жилья по итогам банкротных торгов Кредиторы забрали единственное жилье у должника-банкрота спустя три года, пишет «Коммерсант» . Взамен гражданину предоставили новую квартиру, почти в пять раз меньше прежней.

Член экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Дмитрий Гордеев поддерживает идею продажи единственного жилья должников, и не только роскошного, если величина долга сопоставима со стоимостью реализуемой недвижимости, но и при меньших размерах долгов. Злоупотребления должниками имущественным иммунитетом нарушают права добросовестных кредиторов, в том числе при долгах за ЖКУ, отметил он.

Сейчас Минюст дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обращения взыскания на роскошное жилое помещение», сказали в ведомстве. Эту работу ведут в соответствии с постановлением Конституционного суда от 26 апреля 2021 года. В доработке участвует в том числе Минэкономразвития, отметили в Минюсте.