СберБанк обновил программу накопительного страхования жизни (НСЖ) «Думаю о будущем», сообщается в релизе финансовой организации. В обновленной версии программы клиент может формировать накопления со взносами от 1,4 тыс. рублей в месяц (с 2 тыс. рублей в месяц ранее) с самостоятельным выбором страховых рисков.

В октябре 2020 года программа «Думаю о будущем» была выведена в «СберБанк Онлайн» в базовых параметрах. Теперь это полноценный онлайн-конструктор, который клиент может «собрать под себя»: застраховаться на случай потери трудоспособности, несчастного случая и/или ухудшения здоровья (диагностирование особо опасных заболеваний и хирургических вмешательств).

«По обновленной программе снижены не только минимальные взносы (1,4 рублей в месяц, 4,1 тыс. в квартал и 16,1 тыс. в год), но и страховая сумма для тех, кто пока не планирует формировать крупные сбережения: программа позволяет накопить от 50 тыс. рублей. Помимо этого, откладывать деньги на НСЖ теперь можно в валюте», — говорится в релизе.

Исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» СберБанка Ольга Монахова отметила, что для желающих формировать больший размер накоплений страховая сумма увеличена до 8 млн рублей. «До конца года мы дадим возможность не только оформить программу и подключить по ней автоплатеж онлайн, но и подать заявление на урегулирование убытков и выплаты по дожитию», — подчеркнула она.

Оформить НСЖ по программе «Думаю о будущем» можно в разделе «Инвестиции и накопления» на главной странице мобильного приложения. Срок накоплений — от трех до 20 лет. Деньги можно вносить единовременно или в рассрочку — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

Анна КОМАРОВА