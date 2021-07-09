Россия занимает первое место в мире по проведению платежей с помощью мобильных телефонов. Об этом заявил президент Mastercard Europe Марк Барнетт в ходе тематической дискуссии на Cyber Polygon 2021, сообщает СберБанк.

По словам Бернетта, 85% всех платежей в Европе происходит бесконтактно.

Глава стратегических партнерств, старший вице-президент Visa Мэттью Дилл добавил, что пандемия за последние полтора года ускорила процесс цифровизации. Появились новые модели поведения, которые останутся надолго. Количество офлайн-операций сократилось до уровня 2017 года. Дистанционные же операции в электронной коммерции выросли до уровня, который ожидался только в 2023 году.

Анна КОМАРОВА