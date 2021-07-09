«Сбер» создал сервис «Кредитный потенциал», который поможет любому клиенту банка одномоментно узнать свою текущую кредитную нагрузку с учетом уже имеющихся кредитов, оценить возможности для оформления новых кредитов, а также определить суммы кредитов, которые ему с высокой вероятностью одобрит банк, сообщается в релизе финорганизации.

Сервис анализирует все кредиты клиента, в том числе в сторонних банках. После анализа кредитной истории сервис дает информацию о количестве займов, их сумме и общем ежемесячном платеже. Эта информация пригодится клиенту для того, чтобы контролировать свои финансы. Желающие получить более детальную информацию могут заказать в «СберБанке Онлайн» развернутый отчет из бюро кредитных историй или подключить уведомления по кредитной истории.

Кроме того, сервис включает расчет по всем предложениям «Сбера»: кредиту наличными, кредитным картам, ипотеке, автокредиту, кредиту на покупку товаров и другим. При этом, чтобы получить полную картину своего кредитного потенциала и информацию обо всех доступных кредитных продуктах банка, достаточно заполнить одну короткую анкету.

Сервис работает бесплатно, он доступен в мобильном приложении и в веб-версии «СберБанка Онлайн».