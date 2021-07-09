«Сбер» создал сервис «Кредитный потенциал», который поможет любому клиенту банка одномоментно узнать свою текущую кредитную нагрузку с учетом уже имеющихся кредитов, оценить возможности для оформления новых кредитов, а также определить суммы кредитов, которые ему с высокой вероятностью одобрит банк, сообщается в релизе финорганизации.
Сервис анализирует все кредиты клиента, в том числе в сторонних банках. После анализа кредитной истории сервис дает информацию о количестве займов, их сумме и общем ежемесячном платеже. Эта информация пригодится клиенту для того, чтобы контролировать свои финансы. Желающие получить более детальную информацию могут заказать в «СберБанке Онлайн» развернутый отчет из бюро кредитных историй или подключить уведомления по кредитной истории.
Кроме того, сервис включает расчет по всем предложениям «Сбера»: кредиту наличными, кредитным картам, ипотеке, автокредиту, кредиту на покупку товаров и другим. При этом, чтобы получить полную картину своего кредитного потенциала и информацию обо всех доступных кредитных продуктах банка, достаточно заполнить одну короткую анкету.
Сервис работает бесплатно, он доступен в мобильном приложении и в веб-версии «СберБанка Онлайн».
Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания
|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Годовое обслуживание, ₽
|от 14,9%
|до 110
|0
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Лиц.№ 1000
|от 0%
|до 55
|0 - 590
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Лиц.№ 2673
|от 7%
|до 50
|0
|
Лиц.№ 2557
|от 12%
|до 120
|1 188
|
Лиц.№ 429
|от 7%
|до 50
|0 - 950
|
Лиц.№ 2557