Объем торгов иностранными ценными бумагами на Московской бирже составил 8 июля 2021 года рекордные 6,4 млрд рублей, или более 6% объема торгов на рынке акций. Такие данные представила Мосбиржа в пятницу, 9 июля, уточнив, что было заключено 58 тыс. сделок.

В среднем доля иностранных ценных бумаг в оборотах рынка акций на Московской бирже составляет около 2%.

На Московской бирже около 13 млн физических лиц открыли 20 млн брокерских счетов, почти 2 млн человек из них совершают сделки ежемесячно.

В настоящее время на Мосбирже доступны 173 иностранные акции. Лидерами по объемам торгов 8 июля стали Virgin Galactic, Alibaba Group Holding, Baidu, Apple, Tesla.

Самые доходные акции за прошлый год Выбор пользователей Банки.ру

«Мы рады, что участники торгов и их клиенты с каждым месяцем активнее пользуются возможностью приобретения акций иностранных компаний на Московской бирже, — комментирует директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин. — Инвесторы выбирают прозрачную, удобную и надежную инфраструктуру, при этом покупка акций в рублях позволяет избежать расходов на конвертацию и сразу видеть финансовый результат».

«Мы будем наращивать темпы добавления новых инструментов, чтобы к концу года количество доступных бумаг достигло 500. Планируем добавить новые юрисдикции и расширить торги в валюте, чтобы предоставить нашим клиентам максимальные инвестиционные возможности», — рассказал он.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с иностранными бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях — с 10:00 до 23:50. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала: по американским бумагам — в долларах США.



Напомним, в недавнем интервью РБК глава Мосбиржи Юрий Денисов сообщил, что в сентябре площадка планирует запустить торги зарубежными акциями в иностранной валюте.

Мосбиржа планирует запустить торги иностранными акциями в валюте с сентября В сентябре Московская биржа планирует запустить торги зарубежными акциями в иностранной валюте, сообщил в интервью РБК глава Мосбиржи Юрий Денисов.

Ася ШАЛИМОВА