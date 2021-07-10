Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил выдавать QR-коды после применения первой дозы вакцины от коронавируса нового типа. Его комментарий в пятницу приводит пресс-служба бизнес-омбудсмена.

«QR-коды следует выдавать уже после первой дозы вакцины. Сегодня большинство медиков и биологов солидарны: для обеспечения надежной защиты популяции и выработки массового иммунитета к вирусу достаточно одного компонента вакцины. Вторая доза только закрепляет результат», — говорится в комментарии Титова.

Чтобы поощрить вакцинацию, немедленный эффект для человека важен уже сейчас, «а не через три недели, когда что-нибудь еще запретят или, наоборот, как многие надеются, вновь все разрешат», считает он. Титов отметил, что эта мера спасет ресторанный и гостиничный бизнес.

«[Мера] позволит избежать многодневных простоев и снижения потока клиентов. Даст возможность людям поехать в долгожданный отпуск, провести время с детьми, поправить здоровье после очень тяжелого года», — сказал он.

Титов также предложил допустить на российский рынок все иностранные вакцины, получившие одобрение Всемирной организации здравоохранения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. До 1 августа включительно летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.