Почта России — стремительно развивающаяся компания, которая создает для бизнеса и людей удобные сервисы и услуги, говорится в поздравительной телеграмме премьер-министра Михаила Мишустина работникам компании по случаю профессионального праздника. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Цифровая трансформация, внедрение новейших технологий и решений позволяют ускорить качество и оперативность доставки корреспонденции. Важно, что вы расширяете возможности, реализуете новые проекты, оптимизируете логистику, обновляете инфраструктуру, создаете для бизнеса и людей удобные сервисы и услуги», — подчеркнул премьер.

Он отметил работу сотрудников Почты России во время пандемии коронавируса. «Несмотря на сложную обстановку, вы продолжали исполнять свои обязанности, осуществляли доставку почтовых отправлений, а также пенсий и пособий нашим гражданам», — сказано в телеграмме.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

