Портал госуслуг разослал уведомления в адрес 12,5 млн родителей, имеющих право на получение выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста. Об этом сообщило Минцифры, уточнив, что уведомления получили граждане, которые ранее использовали сервисы портала госуслуг.

Напомним, перед выходными ведомство объявило, что вместе с Минтрудом начнет с 11 июля тестировать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала «Госуслуги» о новых единовременных выплатах.

В России протестируют новый механизм уведомления пользователей «Госуслуг» о выплатах Минцифры и Минтруд опробуют новый механизм проактивного уведомления пользователей портала «Госуслуги» о новых единовременных выплатах. Соответствующую информацию распространило Минцифры.

Как поясняется в сегодняшнем сообщении, уведомления, направленные в личные кабинеты, содержали ссылку на уже предзаполненное заявление. Пользователю оставалось проверить корректность введенных данных и подтвердить отправку заявления в Пенсионный фонд России.



На 8:00 понедельника, 12 июля, более 2,5 млн родителей подтвердили отправку заявлений на более чем 3,5 млн детей. В случае если пользователь не получил уведомление и не отправлял ранее заявления через портал, он сможет самостоятельно заполнить заявление на портале госуслуг начиная с 15 июля, уточнили в Минцифры.

Ася ШАЛИМОВА