Требование о вакцинации от ковида будет касаться даже тех туристов, которые заселяются в отели на Кубани на срок до трех дней. Если постоялец не успел вакцинироваться, будучи на курорте, он обязан будет сделать это после отбытия, иначе ему грозит привлечение к ответственности, сообщили ТАСС в понедельник в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменение в постановление о продлении режима «Повышенной готовности», им закреплено, что в гостиницах и отелях региона после 1 августа продолжат заселять непривитых от коронавируса гостей при условии, что они вакцинируются в течение трех дней после заезда.

«Сроки проживания постановлением не оговариваются. При заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации, либо медотвод и отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, либо подписать согласие на постановку вакцины в течение трех суток. Где будет сделана вакцина — не важно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток», — сообщили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что информация о всех вакцинированных отображается в единой федеральной базе, неисполнение добровольного согласия на вакцинацию будет являться нарушением положений режима «Повышенной готовности», что влечет за собой привлечение к ответственности.

Нарушение требований статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») влечет административный штраф в следующем размере: для граждан — от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

