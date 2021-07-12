Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,53% и составил 3 875,61 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,32% — до отметки 1 640,22 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,01%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,92%. Бумаги «Норильского никеля» подорожали на 1,55%, СберБанка — на 0,81%, «Газпрома» — на 0,87%.

Рынки пытаются найти поводы для движения наверх, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. По ее словам, на мировых фондовых биржах в начале новой недели преобладал умеренный оптимизм. В частности, поясняет она, представители ФРС в последних своих выступлениях пытаются уйти от ужесточающей риторики, что благоприятно сказывается на аппетите к риску. Нефтяные цены также стремятся удержать восходящий тренд, а во вторник будут отыгрывать прогнозы МЭА.

Самые доходные акции за прошлый год Выбор пользователей Банки.ру

«Рублевые активы в целом выглядят готовыми продолжить рост, в то время как локальная слабость российской валюты пока затрудняет повышение индекса РТС. В целом фондовые рынки скорее пытаются найти поводы для движения наверх, нежели наоборот», — комментирует эксперт.

Так, индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в плюсе и пытались развить повышение, удерживаясь выше краткосрочных поддержек 3 845 и 1 600 пунктов соответственно. Ближайшие сопротивления расположены у 3 900 и 1 650 пунктов, уточняет Елена Кожухова. «Краткосрочные тренды по рублевому и долларовым индикаторам на данный момент разнонаправленны. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 3 840—3 930 пунктов», — заключает аналитик.

Екатерина САВЕЛЬЕВА