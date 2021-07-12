Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 6 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,515 рубля. С начала торговой сессии было проведено 25,6 тыс. сделок на 1,9 млрд долларов, диапазон котировок — 74,2—74,8 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 88,23 рубля, уменьшившись на 10 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,1 тыс. сделок на 217,4 млн евро по курсам от 88,8 до 88,185 рубля за евро.

В первой половине торгового дня рубль находился под давлением общего ухода от риска на развивающихся рынках, а также снижения нефтяных котировок, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Кроме того, совет ЕС сообщил о продлении секторальных санкций в отношении России еще на полгода, что добавило негатива на российский рынок. Еще в утренние часы пара доллар/рубль протестировала уровень 74,8, практически повторив пятничный максимум. Во второй половине дня с аппетитом к риску на глобальных площадках стало чуть лучше, и российской валюте удалось восстановить значительную часть позиций, продолжает эксперт.

«В ближайшее время ситуация на российском валютном рынке будет во многом определяться аппетитом к риску на глобальных рынках, решающее значение для которого будут иметь данные по инфляции в США, а также динамикой нефтяных котировок. Ситуация на рынке нефти по-прежнему полностью зависит от того, будут ли новые договоренности среди членов ОПЕК+, при этом нельзя исключать и наиболее негативного сценария в виде распада сделки», — комментирует аналитик.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

