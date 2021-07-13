Вакцинация от коронавирусной инфекции в РФ должна стать обязательной на государственном уровне. Такое мнение высказал глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, выступая на открытии всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России».

«Мы, как вы знаете, вместе с Федерацией независимых профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) выдвинули обращение ко всем трудящимся, ко всем работодателям и властям страны, в котором мы заявляем, что эту работу [по организации вакцинации] нужно усилить. В принципе мы считаем, что на государственном уровне должно быть принято решение об обязательной вакцинации всего населения страны. Только так мы сможем эту агрессию победить», — заявил Шмаков.

Он добавил, что пандемия и вакцинация остаются самыми большими вызовами для россиян сегодня, потому что «все еще скептицизм большого количества граждан имеется к вакцинации».

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России призвали правительство РФ сделать обязательной вакцинацию против COVID-19 для всего взрослого населения страны за исключением граждан с противопоказаниями и уже имеющимся достаточным уровнем антител.