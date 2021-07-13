ВТБ обновил условия оформления кредитов наличными. При сумме займа от 2 млн до 5 млн рублей действует гарантированная ставка в 5,9% годовых с учетом программы страхования, сообщили в банке.
В ВТБ кредит наличными доступен в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели на срок до семи лет. Согласно данным банка, максимальная ставка по кредиту составляет 17,9%. В рамках программы рефинансирования клиент может объединить несколько кредитов других банков в один и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства.
Оформление кредита возможно в том числе онлайн.