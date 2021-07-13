Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий Кабмину вводить право «золотой акции» при продаже принадлежащих государству акций компаний, в которых РФ до приватизации принадлежит как минимум блокирующий пакет (25% плюс 1 акция). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования вопросов, связанных с принятием правительством решений о введении специального права («золотой акции») в отношении акционерных обществ, не включенных в перечень стратегических акционерных обществ, но имеющих стратегически важное значение для соблюдения национальных интересов РФ, обеспечения национальной безопасности и поддержания устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу, говорится в пояснительной записке.

Изменения позволят расширить основания для возможности принятия решения об использовании РФ в отношении акционерных обществ с государственным участием специального права, а также осуществлять эффективный контроль за их деятельностью. К таким акционерным обществам, в частности, относятся АО «Международный аэропорт «Внуково», АО «Махачкалинский морской торговый порт», ПАО «Ростелеком», АО «Россельхозбанк», АО «Российские ипподромы» и другие, указывают в Кабмине.