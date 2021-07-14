В Минэкономразвития раскритиковали законопроект о продаже единственного жилья должников банками и МФО, пишут «Известия» . Соответствующий отзыв на проект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обращения взыскания на роскошное жилое помещение» ведомство направило в Минюст. Проект нарушает баланс интересов должника и кредиторов, увеличивает социальную незащищенность попавших в трудную жизненную ситуацию граждан, сказано в документе.

Права на неприкосновенность жилища и запрет на его произвольное лишение прописаны в Конституции РФ, поэтому МЭР предлагает продавать единственное жилье только в случае, если человек задолжал физлицу. Закрепленные в Конституции интересы гражданина-должника могут быть затронуты только при условии защиты прав равного субъекта, сказано в документе. Также следует защитить от реализации единственное жилье, если оно принадлежит должнику более трех лет, сказано в письме замглавы ведомства Ильи Торосова.

Должник лишился единственного жилья по итогам банкротных торгов Кредиторы забрали единственное жилье у должника-банкрота спустя три года, пишет «Коммерсант» . Взамен гражданину предоставили новую квартиру, почти в пять раз меньше прежней.

При продаже жилья нет гарантии, что вырученной суммы хватит, чтобы погасить все долги, кредитора стоит обязать запрашивать у должника согласие, чтобы продать квартиру в рамках исполнительного производства, считают в ведомстве. Если должник не согласится, тогда заимодавец должен обратиться в суд. После этого будет запущена процедура банкротства, оплаченная за счет средств от реализации жилья, долги обанкротившегося гражданина будут списаны, независимо от того, хватило ли вырученных от продажи квартиры денег. Также предлагается установить федеральный норматив площади жилья на одного человека — наибольший из действующих сейчас в регионах, умноженный на три. Объект, площадь которого превысит такой метраж, может быть признан роскошным, считают в МЭР.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, предложение об установке федерального норматива площади жилья не учитывает региональные особенности, критерии роскошного жилья должны учитывать не только его площадь, но и стоимость. Также во время принятия решения о продаже квартиры нужно учитывать наличие у должника несовершеннолетних детей, нужду в жилье и оценить добросовестность его мотивов, считает кандидат юридических наук член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. По мнению юриста по экспертным заключениям Европейской юридической службы Екатерины Березовской, законопроект должен содержать четкие и справедливые критерии того, какое жилье считается роскошным. Она согласна, что банкам следует самостоятельно оценивать риски при заключении кредитных договоров, но ограничение для МФО может привести к тому, что они будут делать переуступку права требования физлицам.