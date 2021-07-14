Банк России 14 июля выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей «Работник нефтегазовой отрасли». Она выпускается в серии «Человек труда», уточняется в сообщении пресс-службы ЦБ, в котором также размещены изображения монеты.

На монете (на оборотной стороне) изображен работник нефтегазовой отрасли у нефтяной скважины на фоне стилизованного изображения нефтяного насоса; справа вверху по окружности имеется надпись: «Человек труда».

Тираж монеты — 1 млн штук.



«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — напоминает регулятор.

Ася ШАЛИМОВА