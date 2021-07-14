Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,14% и составил 3 832,85 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,4% — до отметки 1 625,77 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,62%, «Норильского никеля» — на 0,54%. Бумаги СберБанка подешевели на 0,38%, «Газпрома» — на 3,22%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,99%.

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На мировых фондовых биржах в середине недели настроения сместились в сторону более оптимистичных, что, впрочем, не коснулось российских бирж, которые находились под давлением корпоративных факторов, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили нисходящее движение, а рублевый индикатор проверял на прочность поддержку 3 840 пунктов. Завершение дня ниже укажет на риски движения в район 3 780 пунктов и смены краткосрочного тренда на нисходящий. Долларовый индикатор придерживается «медвежьей» динамики еще с первой половины июня. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 3 780—3 880 пунктов», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА