Российский бизнес потенциально готов к повторению локдауна: большинство бизнесменов считают, что смогут пережить непродолжительные ограничения без потерь, пишет РБК .

Более половины предпринимателей в России (51,5%) ждут повторного локдауна из-за COVID-19, следует из опроса бизнесменов, организованного сервисом онлайн-исследований Oprosso. При этом 62,3% опрошенных заявили, что уже подготовились к такому развитию событий.

Возможность работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев видят 28% предпринимателей, тогда как 23,5% заявили о готовности работать без потерь бессрочно, а 21% рассказали, что готовы проработать так всего несколько недель. Еще 9% респондентов утверждают, что их бизнес сможет продержаться на дистанционной работе около полугода. О том, что их предприятие не сможет работать удаленно без потерь, сообщили 18% респондентов.

Говоря о том, что помогло подготовить бизнес к «удаленке», бизнесмены отметили опыт локдауна весной 2020 года. При этом почти половина респондентов (48%) сообщили, что они оставили часть сотрудников на «удаленке» и после снятия ограничений. 81% опрошенных считают, что IT-системы их бизнеса теперь полностью готовы к полноценной удаленной работе.

В числе сфер, не готовых к повторному локдауну, предприниматели называли производство и розничные продажи. Они также отмечали, что к такому повороту не будут готовы некоторые сотрудники.



Из рисков, связанных с возможными ограничениями, предприниматели отметили падение спроса, потерю лояльных клиентов и сокращение персонала.

При этом 73% бизнесменов положительно относятся к вакцинации своих работников: в 42% компаний уже ввели материальные меры поддержки для тех, кто сделал прививку от COVID-19.

В опросе принимали участие 1,5 тыс. респондентов из пяти крупнейших городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани. Все они заняты в работе розничных предприятий, сфере услуг, финансовом секторе, а также на малых предприятиях.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила на прошлой неделе, что пока не видит необходимости вводить новый локдаун из-за пандемии коронавирусной инфекции. По ее словам, стабилизировать ситуацию пока помогают другие ограничительные меры и массовая вакцинация.