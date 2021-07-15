Телефонные мошенники могут начать массово обзванивать россиян в связи с новыми выплатами семьям с детьми школьного возраста, сообщила директор дивизиона «Забота о клиентах» СберБанка Елена Левина.

Ранее в ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были объявлены новые меры поддержки семей с детьми. Так, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от шести до 18 лет.

«Есть такой паттерн у мошенников, что любые выплаты от государства мошенники пытаются перевернуть и использовать эти темы. Возможно, будет всплеск. Но мы постараемся отработать все максимально четко и понятно», — ответила Левина на вопрос о возможном телефонном мошенничестве в связи с данными выплатами. Она отметила, что банк также готовится к тому, что начнутся массовые звонки от россиян в банк для получения консультаций по этим выплатам.