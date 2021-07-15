Правительство направит свыше 200 млрд рублей на единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на школьников. Об этом объявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин (стенограмма приводится на сайте Кабмина).

«К вопросам социальной поддержки семей с детьми. По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 миллиардов рублей на единовременную выплату 10 тысяч рублей на всех школьников от шести до 18 лет, включая будущих первоклашек. Кроме того, такую выплату получат и ребята с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают учиться», — сообщил глава правительства.

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Он напомнил, что заявление на эти средства родители могут подать с сегодняшнего дня и до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины августа (как уточнялось ранее, с 16-го числа). «Так, чтобы они спокойно могли купить своим детям все необходимое для школы», — пояснил премьер.

Глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на заседании, напомнил, что в рамках этой выплаты ведомство совместно с Минтрудом в первый раз опробовали механизм проактивных уведомлений: пользователи портала госуслуг, которым эта выплата положена, получили в личный кабинет ссылку на уже готовое предзаполненное заявление. Необходимо было проверить корректность данных и одним кликом отправить это заявление в Пенсионный фонд.

По информации Шадаева, на сегодня более 8 млн родителей в таком режиме уже оформили заявление для получения выплат более чем на 11 млн детей. Это примерно две трети всех семей, которым эта выплата положена, уточнил он. Все эти сведения уже переданы в Пенсионный фонд на обработку, указал министр.

Минтруд: выплату на детей школьного возраста можно получить только безналично Обратиться за единовременной выплатой можно до 1 ноября, сообщили в министерстве.

«Для тех граждан, кто ранее не пользовался сервисом портала госуслуг и не получил такое уведомление, форма для самостоятельной подачи <…> открыта, и они могут ею воспользоваться», — добавил Шадаев.



Также он отметил, что на этом фоне мобильное приложение «Госуслуги» «заняло первое место в категории бесплатных приложений для устройств на платформе iOS и для устройств на платформе Android. Оно стало самым популярным в категории бесплатных приложений».

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Ася ШАЛИМОВА