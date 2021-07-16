В первой половине 2021 года с рынка ушло 724 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что стало самым высоким показателем с 2013 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС. Чаще всего компании ликвидировались, так как сами принимали решение прекратить деятельность, а также из-за принудительного исключения из ЕГРИП.

Согласно статистике ФНС, в январе — июне 2021 года количество закрывшихся ИП и фермерских хозяйств составило 553 тыс. — на 81% больше, чем в аналогичный период 2020 года. Наиболее частой причиной ликвидации было решение о прекращении деятельности (его приняли 289 тыс. ИП), однако она не была единственной. Почти в 7 тыс. случаев ИП был упразднен из-за смерти бизнесмена, 310 предприятий прекратили существование в связи с аннулированием документа, подтверждающего право их владельцев проживать в России, а 842 ИП обанкротились. Среди менее популярных причин ликвидации оказались решение суда и лишение права заниматься бизнесом.

При этом 258 тыс. ИП прекратили деятельность в связи с принудительным исключением из реестра (ЕГРИП). Под эту меру попадают предприниматели, которые более 15 месяцев не сдают налоговую отчетность или не продлевают действие патента. Исключение позволяет им не накапливать долги по налогам. Отмечается, что упраздненных юрлиц оказалось в три раза меньше: по данным налоговой, это 170 тыс. фирм. При этом по сравнению с 2019 годом их количество сократилось на 22% и в целом стало самым скромным с 2015 года (тогда деятельность прекратило 138 тыс. юрлиц).

По мнению экспертов, такие тенденции связаны с сокращением мер господдержки и переходом части предпринимателей в статус самозанятых. При этом число зарегистрированных в этот период фирм, наоборот, выросло: оно составило 531 тыc. — на 34% больше, чем в прошлом году. Для оценки уровня экономической активности целесообразно отслеживать динамику закрытия и открытия юрлиц, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. А она в 2021 году улучшилась по сравнению с 2020 годом: число открывшихся компаний выросло на 13%, а закрывшихся — сократилось на 22%, что свидетельствует об улучшении рыночной конъюнктуры, оптимистичен эксперт.

В Минэкономразвития прокомментировали динамику численности малых и средних компаний, для которых существует отдельный реестр. Там заявили, что наблюдают низкую активность по созданию новых фирм сектора МСП, но при этом поддерживают небольшие компании в рамках профильного нацпроекта.