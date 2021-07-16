Система QR-кодов для посетителей заведений общественного питания в Москве с 19 июля становится необязательной. Об этом 16 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, сообщает ТАСС.

По словам мэра столицы, система обязательных QR-кодов выполнила свою задачу и будет отменена. «В связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений <...> С 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», — сказал Собянин.

Также с 19 июля в Москве разрешено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах и барах и посещение детских игровых комнат при условии cоблюдения специальных требований к предоставлению услуг. «Установить, что с 19 июля 2021 года возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания (в том числе в фуд-кортах, а также в период с 23:00 до 6:00)», — говорится в документе, подготовленном столичной мэрией.

Кроме того, об отмене QR-кодов для входа в кафе и рестораны на территории Подмосковья сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пояснил, что с 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать — оставить их в своем заведении или отменить.

«Но в случае, если QR-код отменен и пускают всех вне зависимости от прививки, придется вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции», — сообщил в своем Telegram-канале Воробьев.

Также в Московской области сняли ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования. «Отменяются ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования», — поясняется в Telegram-канале губернатора.

Позже в пятницу стало известно, что «Макдоналдс» в Москве начнет принимать посетителей без QR-кодов. Теперь в ресторанах гостям будут измерять температуру на входе, а внутри нужно будет соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию. «С понедельника предприятия McDonald's в регионах, где отменяется проверка QR-кодов, вернутся к системе обслуживания, которая работала до этого. А именно: гостям будут измерять температуру на входе, внутри обязательным будет ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции. В случае если внутри предприятия будет слишком много людей, гостей могут просить ожидать за пределами предприятия», — сообщили ТАСС в компании.

Работа детских комнат и фуд-кортов в торговых центрах и в других аналогичных организациях, а также работа заведений общепита в ночное время была приостановлена в столице с 13 июня. С 28 июня заведения и фуд-корты, которые приняли решение работать как «бесковидные» и присоединиться к системе QR-кодов, могли обслуживать гостей очно, а также в период с 23:00 мск до 6:00 мск. Посещать места общественного питания могли только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней и сданный только в столичной клинике.