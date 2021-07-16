Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,78% и составил 3 770,15 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,56% — до отметки 1 603,10 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,13%, «Норильского никеля» — на 1,67%, «Газпрома» — на 0,32%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,91%, СберБанка — на 0,57%.

За неделю индекс Мосбиржи упал на 2,7%, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«К вечеру пятницы российский фондовый рынок остается в минусе. Индекс Мосбиржи отступил к 3 764 пунктам, ниже, чем прогнозировалось, и может просесть к 3 750 пунктам далее. Индекс РТС упал к 1 599 пунктам, новая цель продаж находится на отметке 1 590 пунктов. За пять торговых дней рублевый индекс снизился на 2,7%, валютный индикатор в свою очередь упал на 2,25%», — комментирует эксперт.

Лидерами роста за неделю стали акции «Северстали», где идет коррекция после эмоционального снижения ранее (плюс 7,6%), не отстают акции ММК (плюс 7,6%) и НЛМК (плюс 6,62%). Неплохо поднялись бумаги «Норникеля» (плюс 4,5%) и «АЛРОСы» (плюс 4,2%). Список аутсайдеров возглавляют акции ФСК «ЕЭС» (минус 8,2%), а также бумаги «Новатэка» (минус 5%) и «Ростелекома» (минус 4,8%).

Екатерина САВЕЛЬЕВА