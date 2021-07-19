Сервисы кибербезопасности, встроенные в мобильное приложение «СберБанк Онлайн», помогли заблокировать 27 тыс. фишинговых ресурсов, говорится в сообщении кредитной организации. Через сервис проверки входящих звонков в черный список занесено около 700 тыс. телефонных номеров, и база ежедневно пополняется. С помощью специальной формы «Сообщить о мошеннике» можно передать в службу безопасности банка телефон, с которого звонили преступники, или адрес мошеннического сайта. Благодаря такой опции удалось предотвратить мошенничество на сумму 400 млн рублей.

Сервис «Проверить телефон и почту» дает возможность установить, не попали ли ваши данные к мошенникам. Проведено 4,5 млн проверок. Сервис «Управление приложениями» показывает, какие устройства пользователя подключены к «СберБанк Онлайн», когда смартфон или планшет были привязаны к приложению и когда был совершен последний вход. Сервис «Запрет доступа к картам, вкладам и счетам» стал единой точкой входа, которая позволяет ограничить доступ ко всем своим продуктам при подозрении на мошенничество.

С помощью «Ограничения оплаты в Интернете» можно контролировать оплату покупок по реквизитам карты полностью или только без ввода одноразового пароля. Возможность оплаты картой, например в торгово-сервисной сети, остается. Пользователи также могут подписаться на канал «Осторожно: мошенники!», чтобы быть в курсе всех схем, которые используют мошенники. Настроить опции можно в разделе «Безопасность».

Эксперты: 83% фишинговых ссылок распространяется через WhatsApp Российские пользователи Android сталкиваются с фишинговыми атаками через мессенджеры чаще представителей других стран.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО