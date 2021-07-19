Советский райсуд Красноярска не стал выносить приговор четверым обвиняемым, заложившим в банкоматы местного отделения СберБанка билеты банка «Сувенир» на сумму почти 3 млн рублей, пишет «Коммерсант» . По мнению суда, подсудимые только пытались совершить инкриминированную им особо крупную кражу, но реально похитили деньги все же не они, а их так и не установленные следствием подельники, обналичившие красноярские вклады в Кургане.

Отмечается, что разбирательство по этому делу шло в Советском райсуде полтора года, а когда стороны выступили наконец в прениях, выяснилось, что к общему мнению они так и не пришли. Представитель краевой прокуратуры посчитал вину подсудимых доказанной и запросил для них сроки от трех до трех с половиной лет лишения свободы.

Защитники в очередной раз попытались убедить суд в том, что их доверители вообще не были причастны к особо крупной краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ), в которой их обвиняют. По словам судьи Ирины Пиго, выслушав участников процесса и исследовав собранные по делу доказательства, она пришла к выводу, что объективно оценить ситуацию не может, поскольку обвинительное заключение составлено с нарушениями, серьезно ущемляющими права подсудимых на защиту.

Согласно обвинительному заключению управления СКР по Красноярскому краю, кража средств краевого отделения ПАО «СберБанк России» была совершена 12 октября 2018 года. В этот день красноярские студенты Игорь Сергеев и Илья Генвальд вместе с прилетевшими из Москвы таксистом Арсеном Цатиняном и спортсменом Туралом Нанаджанлы заложили в городские банкоматы 548 билетов банка «Сувенир» достоинством «5 тыс. дублей» каждый. Неустановленные организаторы аферы заранее доработали фальшивки, наклеив на них имитацию защитной магнитной полосы, поэтому городские банкоматы приняли все «дубли».

Кроме того, неустановленные сообщники предполагаемых расхитителей в тот же день обнулили большую часть условно пополненных счетов, сняв рубли в банкоматах Кургана. Тремя неделями позже похожую махинацию, но уже в одиночку, решил совершить студент Сергеев. Он заложил на счет припрятанные ранее 26 «пятитысячных» билетов, тут же снял 130 тыс. рублей и вскоре был задержан, поскольку к этому времени городские банкоматы находились под усиленным контролем. Сергеев сразу же раскаялся и дал показания, благодаря которым следствию вскоре удалось задержать троих его предполагаемых подельников.

Представитель потерпевшей стороны, сотрудник управления безопасности Красноярского отделения СберБанка Татьяна Боровых сообщила суду, что «с момента зачисления средств на счет клиент получает возможность беспрепятственно распоряжаться ими». Поскольку из банкоматов было изъято всего 574 фальшивые пятитысячные купюры, Боровых отметила, что дебиторская задолженность банка и, соответственно, нанесенный ему ущерб составил 2 млн 870 тыс. рублей. Однако СКР счел кражей не все заложенные «дубли», а лишь ту их часть, которую успели обналичить неизвестные сообщники «вкладчиков», — 2 млн 295 тыс. рублей. Еще 130 тыс. рублей, по версии следствия, украл у банка лично Сергеев. Последнее обвинение, вероятно, и послужило главным основанием для возврата дела.