Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали отрицательную динамику.



Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 5,39 доллара и составили 66,42 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть также подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость сентябрьских контрактов на Brent уменьшилась на 4,97 доллара до 68,62 доллара за баррель.

Как поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, давление на нефтяные цены оказывает третья волна пандемии, на фоне которой усилились риски замедления экономического роста, что способно ударить по восстановлению нефтяного спроса. «Поэтому принятое ОПЕК+ решение увеличить добычу создает угрозу переизбытка нефти на рынке, что способно вернуть нефтяные цены на более низкие уровни», — указывает аналитик.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

