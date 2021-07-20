В России предложили разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам и оформлять купленные квартиры в залог, пишут «Известия» . Соответствующее предложение федеральная сеть риелторских компаний «Этажи» направила премьер-министру Михаилу Мишустину; в Кабмине уточнили, что обращение «поступило в аппарат правительства РФ и было направлено в Минфин на проработку по существу вопроса».

Идея предполагает, что компании станут кредитными организациями, для чего необходимо будет разработать упрощенную систему лицензирования на корпоративное кредитование работников. Реализация инициативы позволит повысить конкуренцию на ипотечном рынке за счет бизнеса, а компании получат инструмент повышения лояльности сотрудников и инвестирования денег, отмечается в письме.

«Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став фактически финансовыми организациями. Им нужно позволить оформлять закладные и оперировать ими. Работодатели смогут также выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом, поскольку у них есть возможность свободно распоряжаться собственными средствами», — сказал глава федеральной сети «Этажи» Ильдар Хусаинов.

При увольнении сотрудник сможет продолжать выплачивать кредит тому же работодателю, отметил Хусаинов. Также нужно предусмотреть процедуру выкупа закладных у компании банком или другим работодателем — механизм, похожий на рефинансирование, добавил он. Авторы инициативы предположили, что ставка по ипотеке от компании может быть дифференцированной: например, зависеть от показателей работы сотрудника или увеличиваться при увольнении. К примеру, пока человек работает, ставка равна 4—5%, если уходит — увеличена до 6% (или рыночных значений). Это должно быть прописано в кредитном договоре. Существующее сегодня законодательство ограничивает деятельность компаний в этой сфере: правом на проведение подобных операций наделены только банки, отметили в компании.

Эксперты считают, что традиционную систему банковского кредитования нововведение не заменит, а просто станет еще одним способом взять кредит на квартиру. Предложенная мера позволит поддержать спрос и избежать его резкого падения из-за ужесточения условий льготной ипотеки, уверена управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Также это поможет загрузить мощности строительных компаний и предприятий смежных отраслей, сохранить существующие и создать новые рабочие места, сказала она. По мнению коммерческого директора ГК «Страна Девелопмент» Александра Гуторова, идея интересная, но требует доработки: как именно будут производиться взаиморасчеты при увольнении сотрудника, подчеркнул он.