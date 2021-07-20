Держатели карт «Мир» с 20 июля получили возможность оплачивать покупки с помощью Apple Pay, сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт.



«Подключение к Apple Pay позволит предоставить держателям карт «Мир» еще один удобный, быстрый и безопасный способ бесконтактной оплаты. Пользователям также будут доступны все преимущества оплаты «Миром»: скидки при оплате проезда в метро, кэшбэк за оплату покупок у партнеров платежной системы «Мир» и другие актуальные предложения», — отметил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Первыми банками, которые предоставили своим клиентам с картами «Мир» сервис Apple Pay, стали СберБанк, ВТБ, Россельхозбанк, ПСБ, Почта Банк, банк «Центр-инвест», Тинькофф Банк и Примсоцбанк, уточнил гендиректор «Мира».



В общем объеме бесконтактных трансакций доля трат, совершенных клиентами ВТБ с использованием смартфонов, постоянно увеличивается и уже сегодня достигает 60—70%, сообщил в ответ на запрос через пресс-службу банка член правления ВТБ Святослав Островский. «Со стороны клиентов, в частности тех, кто получает или планирует получать выплаты от государства, мы видим значительный спрос на карты «Мир»: только наш банк выдал более 10 миллионов таких карт. Мы ожидаем, что новая опция не только откроет нашим клиентам новый формат бесконтактной оплаты покупок, но и позволит им с легкостью отказаться от «пластика», — прокомментировал банкир.

Все больше клиентов выбирают карты «Мир» в качестве основного платежного средства, при этом растут и требования к функциональности этих карт, отмечает руководитель центра цифровых сервисов и клиентских сегментов ПСБ Александр Азнавур. «Новая технология позволит держателям карт «Мир» гораздо быстрее оплачивать покупки, сохраняя высокую степень защиты: при оплате в интернет магазине больше не потребуется вводить реквизиты карты вручную, станет удобнее оплачивать товары в торговых точках не только на небольшие суммы, которые не требуют ввода ПИН-кода, но и более крупные покупки», — сообщил представитель ПСБ.



Чтобы совершить платеж, необходимо сначала настроить оплату картой «Мир» в Apple Pay. Для этого надо зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям, чтобы добавить кредитную или дебетовую карту «Мир». Apple Pay готов к использованию, как только карта будет привязана к iPhone или Apple Watch.



«Для оплаты покупок достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая трансакция через Apple Pay надежно защищена: пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности. С Apple Pay вы можете оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и многих других местах», — отмечают в НСПК.

Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari, при этом больше не нужно создавать учетные записи или заполнять длинные платежные формы. Также Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

