Международная платежная система Mastercard ведет консультации с национальной платежной системой Белоруссии о закрытии бренда Maestro, под которым выпускаются дебетовые карты по всему миру, пишет «Коммерсант» . В России он используется в кобейджинговом соглашении по картам «Мир», позволяя расплачиваться ими за рубежом.

Участники рынка подтвердили, что разговоры об этом ведутся несколько лет, но официальных релизов пока от Mastercard не было. Консультации именно с Белоруссией они объясняют тем, что там около 10% карт международных платежных систем приходится на кобейджинговые программы, в то время как в России этот показатель составляет около 1%. Карты Maestro являются дебетовыми или предоплаченными картами Mastercard, бренд появился в 1990 году.

По словам одного из собеседников на платежном рынке, поддерживать одновременно два бренда для платежной системы достаточно накладно, особенно если учесть, что второй не приносит большой прибыли. Другой источник пояснил, что комиссии по картам Maestro низкие, поэтому развивать их невыгодно ни банкам, ни платежной системе. Еще один собеседник добавляет, что карты Maestro не используются в интернет-коммерции, а основные усилия ведущих платежных систем направлены на развитие именно этого направления. В Mastercard заявили, что не могут «комментировать чьи-либо предположения, бренд работает без изменений».

Банки и эксперты оценивают эмиссию примерно в 3 млн штук, отмечая, что, если бренд Maestro будет закрыт, клиенты смогут перейти на другие кобейджинговые карты. У НСПК есть совместные карты с платежными системами JCB и UnionPay, а также договоренность с American Express, правда, как отмечают участники рынка, ни одной карты с ней еще не выпущено. В НСПК комментировать возможное закрытие бренда Maestro отказались.

Как отмечает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков, карты Maestro «принимаются почти везде, где принимаются карты Mastercard, а JCB и UnionPay распространены гораздо меньше». По мнению Вишнякова, резкого отказа от бренда Maestro быть не может, обязателен переходный период: «Все нюансы должны быть урегулированы, особенно для существующей эмиссии карт, это также должно распространяться и на кобейджи». Директор процессингового центра «КартСтандарт» Майя Глотова считает, что с учетом пандемии и минимального количества заграничных операций кобейджинговые проекты «Мира» с международными платежными системами имеют для НСПК имиджевую составляющую. Подавляющая часть эмиссии национальных карт, добавляет эксперт, делается без второй платежной системы: «Наличие или отсутствие кобейджинговых карт уже не окажет какого-то влияния на российский рынок платежей».