Тинькофф Банк запустил в тестовом режиме работу с состоятельными клиентами — Tinkoff Private, в сентябре сервис будет реализован полностью, пишет «Коммерсант» . Новое направление возглавил Илья Опренко, ранее руководивший в банке UBS подразделением корпоративных финансов Sberbank Private Banking.

Отмечается, что ключевой задачей станет развитие advisory- и lifestyle-направлений, Private Equity и альтернативных инвестиций, которые ранее не были доступны клиентам сервиса. При этом банку придется выдержать довольно сильную конкуренцию с крупнейшими российскими игроками: ВТБ, СберБанком и Альфа-Банком. Впрочем, как отмечает директор Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян, рынок сохраняет высокий потенциал: согласно свежему World Wealth Report, в России 218 тыс. долларовых миллионеров, а потенциальные для инвестиций финансовые активы составляют около 700 млрд долларов (данные BCG). В Тинькофф Банке не сообщили, какое количество своих клиентов относят к числу состоятельных. Но месяц назад «Тинькофф Инвестиции» опубликовали исследование по ним, в котором сообщили, что портрет был составлен на базе нескольких тысяч респондентов, имеющих на брокерском счете 30—100 млн рублей.

По словам Опренко, Tinkoff Private сделает ставку на диджитализацию традиционного private banking. Состоятельным клиентам будет представлен весь спектр услуг Wealth Management в рамках приложений «Тинькофф» и «Тинькофф Инвестиции», отметил он, добавив, что сейчас активно формируется команда персональных банкиров и точечно привлекаются ключевые специалисты по отдельным продуктам и сервисам.

В ВТБ подтверждают, что клиенты все чаще интересуются не только личными консультациями персональных менеджеров, но и цифровыми сервисами. Однако, как отмечает Андрей Бабиян, компании, работающей с состоятельными клиентами, необходимо иметь очень развитую продуктовую линейку, нужны гибридные формы коммуникаций: «одной цифры или только офлайна недостаточно», важна большая персонализация. Он отмечает, что на рынке наблюдается заметная поколенческая дифференциация: бебибумеры и представители поколения Х, которые прошли фазу накопления и приумножения, а сейчас находятся в стадии эффективного сохранения и использования. И есть поколение NextGen, которое почувствовало вкус быстрых в цифровом и информационном мире денег. То есть нужны совершенно разные услуги, стили обслуживания, продукты, пояснил он.

В частности, в ВТБ обращают внимание на предоставление экспертизы по инвестированию в связи с растущим спросом клиентов на инвестпродукты, такие как рублевые облигации, евробонды, акции, паевые фонды. Кроме того, в рамках услуг Family Office необходимы разработка стратегии наследственного планирования, оптимизация адаптации налоговой нагрузки на бизнес-активы и структуры преемственности с учетом меняющегося законодательства и правоприменительной практики, полное сопровождение налоговой и валютной отчетности физических лиц, говорят в банке.