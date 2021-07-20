Только половина из вложений пенсионных накоплений НПФ в акции носят рыночный характер, остальные вложения в долевые инструменты — это стратегические активы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные топ-10 фондов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), на которые приходится более 95% всех пенсионных накоплений.

Отмечается, что на начало года общие вложения крупнейших НПФ в акции составляли 180 млрд рублей. По данным ЦБ, все фонды на эту дату вложили в долевые инструменты 184 млрд рублей (6,2% пенсионных накоплений). Однако исходя из детального анализа портфелей не менее 90 млрд рублей относятся к стратегическим инвестициям, то есть к крупным вложениям, которые обусловлены не столько рыночной конъюнктурой, сколько интересами собственников. Например, более четырех лет назад «Газфонд Пенсионные накопления» приобрел 15,5% привилегированных акций «Траснефти», и на начало года эта инвестиция оценивалась в 33,9 млрд рублей. Этот же НПФ вложил 13,8 млрд рублей пенсионных накоплений в 2,5% акций «Интер РАО ЕЭС», такая же доля была куплена на пенсионные резервы «Газфондом». НПФ «Открытие» на начало года сохранял более 5% акций ВТБ на 25,3 млрд рублей, которые ему достались от предыдущих собственников. К стратегическим также были отнесены вложения ряда фондов в акции ОВК, МКБ, «Сафмар Финансовые инвестиции», «Русснефти».

Таким образом, рыночные инвестиции в акции составили менее 88 млрд рублей (3% от средств по ОПС). Крупнейшими среди них являются обыкновенные акции СберБанка (на 13,1 млрд рублей), «Газпрома» (12,1 млрд рублей) и «Норильского никеля» (9,2 млрд рублей). При этом ни в одной из бумаг суммарное владение крупнейших фондов не превышает 1% от объема выпуска. Больше всего — 0,7% — на начало года у НПФ было акций розничной сети «Магнит».

Нынешние регуляторные требования позволяют НПФ вкладывать до 40% пенсионных накоплений в акции при условии включения этих бумаг в индексы Московской биржи и в котировальный список высшего уровня. В первичном размещении (IPO) НПФ могут участвовать только при условии, если его объем превышает 50 млрд рублей. Ни в одном из последних размещений на Московской бирже — «Совкомфлота», «Самолета» и «Сегежи» — объем не дотягивал до этого уровня.

Однако НПФ пока не собираются менять инвестстратегии. В НПФ «Открытие» (на начало года вложения в акции носили только стратегический характер) говорят, что на этот год «сохраняют консервативную инвестиционную политику, которую можно характеризовать очень умеренным кредитным и рыночным риск-аппетитом». «Мы придерживаемся консервативной инвестиционной стратегии в отношении пенсионных накоплений с целевой долей акций в портфеле не более 5%», — говорит гендиректор компании «ВТБ Пенсионный фонд» (рыночный портфель акций 3,6%) Лариса Горчаковская. В Национальном НПФ отмечают, что их стратегия предполагает вложения в акции до 10% от стоимости активов, а увеличивать такие инвестиции мешают «требования соблюдения принципа безубыточности».