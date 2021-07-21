Финансовый супермаркет Банки.ру подвел итоги акции «3 приза по 50 000 ₽». Чтобы стать участником акции, нужно было до 18 июня подписаться на информационную рассылку по микрозаймам, чтобы первыми получать интересные предложения МФО.

Поздравляем победителей!

E-mail Имя Ti***a@gmail.com Вячеслав Sv***v@mail.ru Светлана Pa***a2010@gmail.com Патимат

Все победители получат персональное уведомление о выигрыше, а также памятку о порядке получения приза на указанный при регистрации e-mail.

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