Хоум Кредит Банк обновил свое мобильное приложение, сообщается в релизе кредитной организации, распространенном во вторник.

«Теперь ориентироваться в предложениях партнеров программы лояльности «Польза» стало проще и удобнее: мы обновили дизайн каталога, фильтры поиска и карточки партнеров. Это позволит нашим клиентам легко и быстро просматривать список партнеров банка, видеть самые выгодные предложения и получать больший кэшбэк. Каталог находится на экране карты в разделе «Покупки с Пользой», — говорится в сообщении.

В банке подчеркивают, что обновленный каталог — только первый шаг в развитии функционала программы лояльности в приложении. Так, в дальнейшем банк планирует усовершенствовать выбор категорий кэшбэка.



«Для большего комфорта при исходящих переводах по номеру телефона мы стали сразу отображать наиболее часто используемые банки получателя средств, — рассказали также в «Хоум Кредите». — На экране выбора банка получателя теперь отображаются до пяти банков, по которым можно перевести средства, включая Хоум Кредит Банк и СберБанк. Клиент сможет сразу выбрать нужный банк без поиска их в полном перечне».

Ася ШАЛИМОВА