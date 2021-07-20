Банк «Санкт-Петербург» предлагает дополнительный сервис для компаний малого бизнеса — возможность приобретения или аренды онлайн-касс нового поколения. «Этот продукт будет особенно актуален для вновь создаваемых компаний МСБ, работающих в розничной торговле или сфере услуг в рамках исполнения федерального закона 54-ФЗ», — отмечается в релизе банка.

Как поясняется, особенностью онлайн-касс является отправка данных о каждой трансакции сразу в Федеральную налоговую службу. «Таким образом, все платежные процессы по онлайн-кассам будут проводиться в соответствии с законодательными требованиями. Также онлайн-кассы позволяют автоматизировать большинство процессов, связанных с управлением бизнесом: работать с товарным справочником, получать отчеты, контролировать продажи в режиме реального времени, интегрироваться с системами торгового учета», — говорится в сообщении.

Там указано, что стоимость «онлайн-кассы без услуги по регистрации в ОФД, ФНС составит от 13,5 тыс. рублей — на сегодня это одна из самых низких цен на рынке. Также доступен вариант аренды онлайн-кассы с фискальным накопителем, регистрацией в ОФД и ФНС всего за 2,5 тыс. рублей в месяц».

В банке подчеркивают, что ключевым преимуществом его предложения является переход онлайн-кассы в собственность клиента по истечении 12 месяцев аренды.



При оформлении онлайн-кассы в аренду можно подключить эквайринг по ставке от 1%.

Ася ШАЛИМОВА