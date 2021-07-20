Россия демонстрирует один из лучших в Европе показателей прироста ипотечного рынка за последние годы, свидетельствуют данные исследования агентства «РИА Рейтинг».

В рейтинге , составленном агентством, Россия с результатом плюс 85,5% прироста ипотечного портфеля банков за три года расположилась на второй строчке, уступив лишь Казахстану, где ипотечный портфель в банках вырос на 116%. Также высокий прирост продемонстрировали Белоруссия (плюс 68%) и Эстония (плюс 56%). Еще у пяти стран ипотечный портфель вырос более чем на 40%.

«Хороший результат у России и ее соседей был во многом связан со снижением ставок, — объясняют аналитики. — При этом стоит отметить, что низкие процентные ставки были характерны для многих стран Европы, а в некоторых странах, например в Дании, часть кредитов и вовсе в последние годы выдавались под отрицательные ставки, то есть порой банк доплачивал за то, что у него взяли кредит. Однако это не сильно сказалось на динамике. Среднестатистический прирост в 2018—2020 годах в странах Европы был в диапазоне 15—25%».

Составители рейтинга обращают внимание на то, что ряд стран характеризовались сокращением рынка ипотеки. Среди 31 проанализированной страны семь показали сокращение ипотечного портфеля на рассматриваемом временном горизонте. Хуже всего, по данным рейтинга, дела обстояли на Кипре, Украине, в Швеции и Греции. Наибольшее сокращение отмечается у Кипра (почти 29%), в свою очередь на Украине в 2018—2020 годах портфель жилищных кредитов уменьшился на внушительные 26%; шведский ипотечный банковский портфель «похудел» за три года на 21%, а в Греции динамика была несколько лучше (минус 18,5%).

Эксперты объясняют, что нижнюю часть рейтинга сформировали два типа стран. Во-первых, это страны в кризисе: Кипр, Украина, Греция и Испания. Второй тип (например, Швеция и Нидерланды) — государства, где чуть ранее наблюдался ипотечный бум, а теперь продажи жилья снижаются из-за сильно выросших цен.



По мнению экспертов, ипотеке в России есть куда расти. В РФ на душу населения приходится более 70 тыс. рублей ипотечных кредитов — это больше, чем у ряда соседних стран, но, с другой стороны, в странах Западной Европы удельные суммы ипотечных долгов многократно больше.

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Ася ШАЛИМОВА