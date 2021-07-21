Банк России вынес постановление о привлечении Тинькофф Банка к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Постановление от 21 июля 2021 года вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документ пока не вступил в законную силу.

Постановлением предусмотрено наложение административного штрафа, при этом не уточняется, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Кроме того, ЦБ вынес 21 июля постановление в отношении «Росгосстраха» по части 3 статьи 13.25 КоАП («Нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах»). Указанное положение статьи формулируется как «неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством». Постановление предусматривает штраф (для должностных лиц он может составлять по части 3 статьи 13.25 КоАП от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс.), но оно пока также не вступило в силу.



Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

Екатерина САВЕЛЬЕВА, Ася ШАЛИМОВА

