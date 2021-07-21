Штампы в паспорте о регистрации брака и детях стали необязательными для россиян. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РБК , уточняя, что теперь обязательными в паспорте являются только два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности.

Отметки о заключении брака и детях теперь могут ставиться по желанию граждан. В числе других необязательных штампов, как и прежде, остаются:

отметка о ранее выданных паспортах и загранпаспорте;

отметка о группе крови и резус-факторе — ее можно поставить в поликлинике;

штамп с индивидуальным номером налогоплательщика — его могут поставить в паспорт в налоговой.

Кроме того, в соответствии с новым постановлением, при замене паспорта по возрасту (при достижении 20 или 45 лет) старый паспорт остается действительным до получения гражданином нового документа, но не более 90 дней с момента, когда у гражданина был день рождения.

Паспорт можно будет заказать в более спокойном режиме, а получить — быстрее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым порядок получения и обмена паспортов станет более удобным для граждан, следует из сообщения на сайте правительства.

В пункте о причинах замены паспорта уточнены случаи, когда документ нужно поменять из-за его износа или повреждения. Если в предыдущей редакции говорилось о невозможности использования изношенного паспорта, то теперь правительство конкретизирует, что имеется в виду под повреждениями: это случаи, когда дефекты не позволяют установить подлинность паспорта (нарушены элементы защиты), отсутствуют страницы или их части, предназначенные для внесения информации. Также менять паспорт нужно, когда из-за его износа нельзя однозначно прочитать сведения в документе или сличить фотографию.

Также правительство сократило сроки оформления паспорта: если раньше у чиновников после принятия документов от гражданина было на это десять дней, то теперь паспорт они должны оформить в течение пяти рабочих дней.

С этого года в России должна начаться выдача электронных паспортов — пластиковых карточек с электронными носителями информации, на которых записана информация о гражданине, включая отпечатки пальцев. Также гражданин сможет установить мобильное приложение, которое будет выполнять функции паспорта. Такое приложение, к примеру, можно будет использовать при походе в многофункциональный центр, покупке алкоголя и табака, заключении трудовых договоров.

Жители Москвы смогут оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а по всей России эта возможность появится не позднее 1 июля 2023 года.